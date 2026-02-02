Раскрыты детали о попавшем в операцию СБУ «Паутина» российском дальнобойщике

Пытикова: Отец невиновен, он не знал о перевозке БПЛА для атак на аэродромы в РФ

Дальнобойщик Василий Пытиков, проходящий по уголовному делу об операции Службы безопасности Украины (СБУ) «Паутина», невиновен — его использовали втемную при перевозке замаскированных БПЛА для атаки на военные аэродромы России. Об этом рассказала в интервью «Коммерсанту» его дочь Светлана Пытикова.

По ее словам, отца наняли по объявлению. Ему позвонил Михаил Рюмин (один из четырех обвиняемых в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору водителей, перевозивших дроны под видом сборных домов), которому общий знакомый дал объявление о найме перевозчиков. Им пообещали за рейс 150 тысяч рублей плюс командировочные.

Светлана съездила с отцом на его новую работу. Там была большая территория со стоящими на улице ржавыми прицепами. «Папа сказал: "Вот, начальник такие машины купил и сказал — будут деньги, купят новые, получше"», — вспоминает дочь Василия. Первые два месяца был ремонт, но простой водителям оплачивали, а затем командировки все откладывались. У Светланы и ее отца вся эта ситуация вызывала сомнения. Она также слышала голос нанимателя — Тимофеева. Позже выяснилось, что им был гражданин Украины Артем Тимофеев, объявленный в розыск за организацию терактов. Пытикова говорит, что он ей не понравился: «Какой-то пафосный, наглый».

Он сказал отцу выезжать в конце мая. 31 мая Светлана позвонила папе, чтобы поздравить его с 62-м днем рождения, но он сначала не брал трубку, а затем коротко ответил впопыхах: «Света, мне некогда, я сломался». Больше она с отцом не разговаривала. 3 июня ей позвонили из Следственного комитета России и сказали, что отца больше нет в живых. Также у нее интересовались, слышала ли она об атаке на военные аэродромы с помощью дронов, запущенных из фур.

Пытикова подчеркивает, что водители не имеют права вскрывать груз, но если бы ее отец узнал о содержимом груза, то никогда бы не сел за руль. Он был патриотом, готов был отправиться на СВО.

«Насколько я знаю, папа ехал по трассе, у него в этом домике произошел хлопок. Он выскочил, ему начали помогать очевидцы, которые тоже остановились. Папа отогнал тягач, взял огнетушитель и забежал в этот домик», — рассказывает Светлана. Затем произошел взрыв, опознавала она отца по фотографии, приехать в Амурскую область дочь не смогла.

Неродная дочь Василия Елена, которую он воспитывал с четырех лет, объясняет действия отца тем, что водитель несет ответственность за сохранность груза, поэтому и рванул в этот домик. Она также добавляет, что если бы отец узнал о предстоящем теракте, то все бы сделал, чтобы предотвратить его.

1 июня 2025 года несколько российских регионов были атакованы вылетающими из фур украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По делу проходят семь человек.