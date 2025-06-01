МО РФ: ВСУ атаковали FPV-дронами аэродромы в российских регионах

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар, по сообщению Минобороны РФ, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Сибирь при этом была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли на фурах, беспилотники вылетали прямо из них. В Иркутской области дроны пытались остановить местные жители, они закидывали вылетающие беспилотники камнями.

Минобороны России подтвердило масштабную атаку дронов на военные аэродромы

Масштабный налет беспилотников на военные аэродромы подтвердили в Минобороны РФ. «Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях», — сказано в публикации российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

В регионах, перечисленных в сообщении Минобороны, расположены в том числе авиабазы, на которых базируется стратегическая авиация ВКС.

В министерстве указали, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. «В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», — сообщили в ведомстве.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Подчеркивается, что возгорания уже ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторых участников терактов задержали.

Главы атакованных регионов прокомментировали ситуацию

Губернаторы Мурманской, Иркутской и Рязанской областей подтвердили факт атаки дронами. «На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы», — заявлял губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале. Он также назвал фейком сведения о взрывах в Североморске.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что беспилотники в регионе, как и в Мурманской области, вылетали из фуры. Момент взлета дронов из фуры попал на видео.

Кобзев лично прибыл в Усольский район и провел там оперативное совещание с руководством города и района.

«Первое — вводим режим повышенной готовности в Усольском районе. Второе — нужно оперативно информировать жителей о происходящем, чтобы избежать кривотолков и домыслов. Третье — поручил главам Усолья-Сибирского и Усольского района обеспечить пожарную безопасность. Четвертое — работаем в штабном режиме. Дважды в день доклады с территории о складывающейся ситуации», — заявил Кобзев. Также, по его словам, на участке трассы Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение транспорта. Для легковых автомобилей и пассажирского транспорта организован объезд через поселок Новомальтинск по региональной дороге, которая проходит параллельно федеральной трассе. На месте работают экипажи Госавтоинспекции и сотрудники подрядной организации, обеспечивая безопасность и координацию движения.

1 июня беспилотники также атаковали Рязанскую область. Эту информацию подтвердил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Оленегорск. Фото: Social Media via Reuters

Водитель выпускающей беспилотники фуры дал пояснения об атаке

Водитель фуры, из которой велась атака беспилотников по Оленегорску в Мурманской области, дал пояснения после задержания. По предварительной информации, мужчина не знал о характере перевозимого им груза. Якобы ему сказали прибыть в конкретную точку, где его должны были встретить.

Позже в сети распространилось видео якобы из Иркутской области. На нем был запечатлен погибший мужчина, сообщалось, что это якобы водитель еще одной фуры, перевозившей дроны. Предположительно, он погиб от удушения. На его шее была пластиковая стяжка.

Однако позже Telegram-канал Baza написал, что этот мужчина мог быть не связан с фурой, из которой вылетали дроны. «В сети расходится видео с трупом водителя, который якобы управлял одним из грузовиков с дронами. Предварительно, это не связанные случаи», — было сказано в публикации.

Местные жители пытались обезвредить взлетавшие из фуры дроны

Жители Иркутской области пытались обезвредить взлетавшие из фуры FVP-дроны. Отважные действия мужчин попали на видео. На кадрах заметно, как несколько мужчин забрались на фуру, из которой вылетали БПЛА. Находившиеся внизу люди бросали им крупные булыжники, которые местные метали в дроны.

Военный корреспондент Даниил Безсонов предложил найти этих мужчин и наградить. «Мужики, красавчики! Понимая, что ударные дроны вылетают из контейнера на прицепе фуры, начали забрасывать его камнями, рискуя своей жизнью. Конечно, они понимали опасность. Было бы хорошо, если бы их нашли и наградили», — высказался он.

камнями . Кадр: Telegram-канал Mash

В Амурской области перевозившая дроны фура не добралась до пункта назначения и взорвалась

В Амурской области фура, перевозившая, предположительно, дроны, не добралась до пункта назначения, взорвалась и сгорела. Происшествие попало на видео.

На ролике видно, как из припаркованного на обочине грузовика валит дым. Возле фуры находятся люди. Внезапно раздается взрыв, большегруз охватывает пламя.

Как утверждает Baza, 31 мая на 1429-м километре трассы Чита – Хабаровск загорелась фура. 62-летний водитель остановил машину, к нему подъехали несколько автомобилистов и предложили помощь. Когда контейнер горел, водитель фуры зашел внутрь, после раздался взрыв. Мужчину спасти не удалось. По данным Baza, взорвавшийся контейнер схож с теми, которые были использованы для атаки в Мурманской и Иркутской области.