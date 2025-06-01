Водитель выпускающей беспилотники фуры дал пояснения об атаке

Водитель фуры с беспилотниками в Оленегорске не знал о характере груза

Водитель фуры, из которой велась атака беспилотников по Оленегорску в Мурманской области, дал пояснения после задержания. Об этом сообщает Mash в воскресенье, 1 июня.

Отмечается, что, по предварительной информации, мужчина не знал о характере перевозимого им груза. Якобы ему сказали прибыть в конкретную точку, где его должны были встретить.

Ранее 1 июня сообщалось, что в Мурманской области местные жители заметили припаркованную у заправки фуру, которая выпускала дроны. Водитель грузовика был задержан гаишниками.

Также 1 июня жители Усолья-Сибирского Иркутской области заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов. Это первая массовая атака дронов на Сибирь.