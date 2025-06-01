Стало известно о первой массовой атаке Сибири БПЛА

Жители Усолья-Сибирского заявили о массовой атаке беспилотниками

Жители Усолья-Сибирского в Иркутской области заявили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как стало известно изданию Baza, это может быть первым случаем, когда дроны долетели до Сибири. Подробности приводятся в Telegram-канале издания.

Россияне поделились кадрами пролетов устройств в небе. Власти Иркутской области никаких комментариев по этому поводу не давали.

Еще раньше жители города Оленегорска в Мурманской области рассказали об атаке беспилотников, вылетевших из фуры, которая была припаркована у местной заправки. Власти российского региона эту информацию не подтверждали.

Горожане делились, что слышали звуки взрывов и видели пожар.

До этого украинские беспилотники атаковали Рыльск в Курской области. Информации о пострадавших не поступало.