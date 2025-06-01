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17:14, 1 июня 2025Россия

Пытавшихся сбить камнями вылетающие из фуры дроны россиян предложили наградить

Безсонов: Надо наградить закидывавших дроны камнями жителей Иркутской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Readovka

Нужно наградить жителей Иркутской области, которые камнями закидывали вылетающие из фуры дроны. С таким предложением выступил военный корреспондент Даниил Безсонов в Telegram.

«Мужики, красавчики! Понимая, что ударные дроны вылетают из контейнера на прицепе фуры, начали забрасывать его камнями, рискуя своей жизнью. Конечно они понимали об опасности. Было бы хорошо, если бы их нашли и наградили», — высказался он.

Telegram-канал Mash ранее опубликовал видео, на котором запечатлена попытка местных жителей обезвредить взлетавшие из фуры FVP-дроны. На кадрах видно, как несколько мужчин забрались на фуру, из которой вылетали БПЛА. Находившиеся внизу люди бросали им крупные булыжники, которые местные метали в дроны.

Источник «Интерфакса» сообщал, что с водителем фуры после атаки дронов в поселке Средний Иркутской области работают сотрудники силовых ведомств.

Между тем мэр города Усолье-Сибирское в Иркутской области Максим Торопкин после атаки украинских дронов обратился к местным жителям с просьбой. Он сообщил о двух легковых машинах, которые необходимо найти.

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