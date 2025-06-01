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17:00, 1 июня 2025Россия

К жителям города в Иркутской области обратились с просьбой после атаки дронов

Мэр Усолья-Сибирского Торопкин попросил найти две машины после атаки дронов
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: страница Максима Торопкина во Вконтакте

Мэр города Усолье-Сибирское в Иркутской области Максим Торопкин после атаки украинских дронов по региону обратился к местным жителям с просьбой. На своей странице во «ВКонтакте» он сообщил о двух машинах, которые необходимо найти.

«Кто обладает информацией о данных автомобилях, просьба оперативно сообщить в полицию или можно напрямую мне», — написал мэр.

На опубликованных кадрах запечатлены два автомобиля: белая иномарка и черная. Имеют ли авто отношение к атаке дронов, не уточняется.

1 июня под удар беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали Рязанская, Иркутская и Мурманская области. Дроны вылетели из фуры, которая стояла у заправки при въезде в Оленегорск.

Вот это да!
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