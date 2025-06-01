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16:46, 1 июня 2025Россия

Попытку местных жителей сбить взлетающие из фуры дроны камнями показали на видео

Жители Иркутской области пытались сбить камнями взлетавшие из фуры дроны
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Иркутской области попытку местных жителей обезвредить взлетавшие из фуры FVP-дроны сняли на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание Mash.

На кадрах видно, как несколько мужчин влезли на фуру, из которой вылетали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Находившиеся внизу люди бросают им крупные булыжники, которые местные жители метали в дроны.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали несколько российских регионов. Дроны были замечены в Мурманской, Иркутской и Рязанской областях.

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