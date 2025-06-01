Раскрыты подробности о водителе выпустившей беспилотники в Сибири фуры

«Интерфакс»: Силовики работают с водителем фуры после атаки дронов в Среднем

Сотрудники силовых ведомств работают с водителем фуры после атаки дронов в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Подробности раскрыл «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Дополнительных сведений не приводится.

1 июня жители Усолья-Сибирского в Иркутской области заявили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Игорь Кобзев сообщил, что беспилотники в регионе вылетали из фуры. По его данным, это была атака на воинскую часть в поселке Средний Источник, откуда были выпущены дроны, блокирован.

Военный блогер Борис Рожин между тем привел данные, согласно которым атаковавшие Сибирь БПЛА были спрятаны в крышу контейнеров под фальшпотолком внутри грузовика. К публикации он прикрепил фотографии, опубликованные украинскими спецслужбами. Для связи якобы использовали мобильный или спутниковый интернет, который позволил подорвать контейнер дистанционно.