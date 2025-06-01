Опубликованы фото атаковавших Сибирь беспилотников

Рожин: БПЛА, атаковавшие Сибирь, спрятали в контейнеры внутри грузовика

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Сибирь, были спрятаны в крышу контейнеров под фальш-потолком внутри грузовика. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

К своей публикации военблогер прикрепил фотографии, опубликованные украинскими спецслужбами. «Противник публикует фотографии контейнеров, из которых якобы запускались дроны», — написал Рожин.

По его словам, украинская сторона утверждает, что беспилотники спрятали в крышу контейнеров, которую перед запуском сняли, чтобы дроны могли оттуда вылететь. При этом якобы для связи использовали мобильный или спутниковый интернет, который позволил подорвать контейнер дистанционно.

Под удар беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали Мурманская, Рязанская и Иркутская области. Дроны вылетели из фуры, которая стояла у заправки при въезде в Оленегорск.