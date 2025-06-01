Появилась версия о непричастности погибшего водителя к перевозившим дроны фурам

В сети допустили, что задушенный водитель не связан с перевозившей дроны фурой

Задушенный водитель, видео с котором распространяется в сети, мог быть не связан с фурой, из которой вылетали дроны. Об этом написал Telegram-канал Baza.

«В сети расходится видео с трупом водителя, который якобы управлял одним из грузовиков с дронами. Предварительно, это не связанные случаи», — сказано в публикации.

После массовой атаки дронов на Иркутскую и Мурманскую область в сети появилось видео якобы с телом погибшего водителя одной из фур, которая перевозила дроны. Baza сообщает, что на этих кадрах тело 45-летнего Игоря С., водителя из Приморского края. Его тело якобы обнаружили 31 мая в салоне тягача в 30 километрах от Тулуна.

Мужчина умер от удушения — его шея была стянута четырьмя одноразовыми пластиковыми стяжками. По сведениям канала, следов борьбы в салоне тягача не нашли, других повреждений на теле погибшего также не было. В салоне также была обнаружена записка, в которой сообщалось, где находятся документы на машину.

Baza со ссылкой на источники пишет, что погибший мужчина перевозил легковые автомобили и его гибель не связана с атакой беспилотников. Обнаруженный мертвым водитель якобы направлялся в Новосибирск и вынужденно встал под Тулуном из-за проблем с тормозами.

Ранее появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено тело водителя фуры, выпускающей дроны. Уточнялось, что видео якобы было снято в Иркутской области.