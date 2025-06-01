Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:08, 1 июня 2025Россия

Появилась версия о непричастности погибшего водителя к перевозившим дроны фурам

В сети допустили, что задушенный водитель не связан с перевозившей дроны фурой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Baza

Задушенный водитель, видео с котором распространяется в сети, мог быть не связан с фурой, из которой вылетали дроны. Об этом написал Telegram-канал Baza.

«В сети расходится видео с трупом водителя, который якобы управлял одним из грузовиков с дронами. Предварительно, это не связанные случаи», — сказано в публикации.

После массовой атаки дронов на Иркутскую и Мурманскую область в сети появилось видео якобы с телом погибшего водителя одной из фур, которая перевозила дроны. Baza сообщает, что на этих кадрах тело 45-летнего Игоря С., водителя из Приморского края. Его тело якобы обнаружили 31 мая в салоне тягача в 30 километрах от Тулуна.

Мужчина умер от удушения — его шея была стянута четырьмя одноразовыми пластиковыми стяжками. По сведениям канала, следов борьбы в салоне тягача не нашли, других повреждений на теле погибшего также не было. В салоне также была обнаружена записка, в которой сообщалось, где находятся документы на машину.

Baza со ссылкой на источники пишет, что погибший мужчина перевозил легковые автомобили и его гибель не связана с атакой беспилотников. Обнаруженный мертвым водитель якобы направлялся в Новосибирск и вынужденно встал под Тулуном из-за проблем с тормозами.

Ранее появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено тело водителя фуры, выпускающей дроны. Уточнялось, что видео якобы было снято в Иркутской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности о водителе выпустившей беспилотники в Сибири фуры

    Момент попадания «Искандера-М» по учебному центру ВСУ попал на видео

    В Совфеде пообещали ответить на все атаки ВСУ в День защиты детей

    Определился победитель Гран-при Испании «Формулы-1»

    Министр обороны Израиля приказал независимо от переговоров вести наступление в Газе

    Раскрыты подробности об атаке БПЛА на Мурманскую область

    Кабардино-Балкария присоединилась ко всероссийской массовой велосипедной гонке

    Украина атаковала российский регион при помощи Storm Shadow

    Дина Аверина раскрыла отношение к выступлению россиян на турнирах без флага и гимна

    «Адская радость». В России поразились реакции Киева на подрыв мостов под Брянском и Курском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости