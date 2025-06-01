Минобороны России подтвердило масштабную атаку дронов на военные аэродромы

Минобороны: ВСУ атаковали FPV-дронами аэродромы в российских регионах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами аэродромы в российских регионах. Масштабный налет БПЛА на военные аэродромы Минобороны России подтвердило в сообщении журналистам.

«Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

В Минобороны также сообщили, что некоторые участники терактов против российских военных аэродромов задержаны. Подробности о задержанных не приводятся. Кроме того, в оборонном ведомстве раскрыли, что в Мурманской и Иркутской областях в результате атак произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Перед этим губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что жертв и пострадавших в результате атаки БПЛА на регион нет. Кроме того, по его словам, в Мурманской области усилены меры безопасности.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали ряд российских регионов.