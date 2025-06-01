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18:23, 1 июня 2025Силовые структуры

Минобороны сообщило о задержаниях после атак на военные аэродромы

МО РФ: Некоторые участники терактов против военных аэродромов задержаны
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Некоторые участники терактов против российских военных аэродромов задержаны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Каких-либо подробностей о задержанных не приводится.

Оборонное ведомство заявило, что Украина совершила теракт с использованием FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. При этом в результате атаки на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали несколько российских регионов. Беспилотники впервые атаковали Иркутскую область. Губернатор региона Игорь Кобзев уточнял, что беспилотники вылетали из фуры. Кобзев заверил, что машина была заблокирована.

При этом жители российского региона пытались сбить камнями взлетавшие из фуры дроны.

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