Минобороны раскрыло последствия масштабной атаки дронов на российские военные аэродромы

МО РФ подтвердило возгорание авиатехники под Мурманском и Иркутском

В Минобороны России прокомментировали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях. В оборонном ведомстве подтвердили, что в результате действий Киева произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

В сообщении указано, что атака осуществлялась при помощи FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. На данный момент ее последствия ликвидированы, жертв удалось избежать.

Также в МО РФ уточнили, что 1 июня Украина атаковала аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, где все террористические атаки были отражены.

Некоторые участники терактов уже были задержаны, добавили в оборонном ведомстве.