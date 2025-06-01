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17:55, 1 июня 2025Россия

Раскрыты подробности об атаке БПЛА на Мурманскую область

Чибис: Жертв и пострадавших в результате атаки БПЛА на Мурманскую область нет
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис раскрыл подробности об атаке БПЛА на регион. О ситуации он высказался в Telegram-канале.

«Прибыл на место. Жертв и пострадавших нет», — написал глава региона.

Чибис уточнил, что на месте работают правоохранительные органы и соответствующие службы. Кроме того, по его словам, в Мурманской области усилены меры безопасности. «Обо всех подозрительных ситуациях сообщайте по телефону 112», — призвал губернатор.

Ранее Чибис назвал фейком информацию о взрывах в Североморске. Он заявил, что ситуация в городе стабильная.

Перед этим стало известно, что жители Оленегорска в Мурманской области заявили об атаке беспилотниками, вылетевшими из фуры, которая была припаркована у местной заправки. Очевидцы отметили, что слышали звуки взрывов и увидели начавшийся пожар.

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