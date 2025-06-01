Глава Мурманской области назвал фейком сведения о взрывах в Североморске

Появившаяся в сети информация о взрывах в Североморске является фейком. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Информация о взрывах в Североморске, как и видео, распространяющиеся в сети — фейк. Ситуация в городе стабильна. На данный момент угроз не зафиксировано», — сказано в публикации.
Чибис призвал граждан доверять только проверенным источникам информации. Глава региона также сообщил, что направляется в Оленегорск.
Ранее глава Мурманской области подтвердил атаку дронов на регион. По словам губернатора, в регионе работает ПВО, правоохранители и экстренные службы.