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16:29, 1 июня 2025Россия

Глава Мурманской области назвал фейком сведения о взрывах в Североморске

Губернатор Чибис: Информация о взрывах в Североморске — фейк
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Появившаяся в сети информация о взрывах в Североморске является фейком. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Информация о взрывах в Североморске, как и видео, распространяющиеся в сети — фейк. Ситуация в городе стабильна. На данный момент угроз не зафиксировано», — сказано в публикации.

Чибис призвал граждан доверять только проверенным источникам информации. Глава региона также сообщил, что направляется в Оленегорск.

Ранее глава Мурманской области подтвердил атаку дронов на регион. По словам губернатора, в регионе работает ПВО, правоохранители и экстренные службы.

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