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14:42, 1 июня 2025Россия

Губернатор Мурманской области подтвердил атаку дронов на регион

Губернатор Мурманской области Чибис подтвердил атаку БПЛА на регион
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Андрей Чибис

Андрей Чибис. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил атаку дронов на регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в регионе работает ПВО, правоохранители и экстренные службы. Чибис попросил жителей области сохранять спокойствие, сообщать на номер экстренной службы о подозрительных ситуациях и не делиться фото и видео работы ПВО.

Ранее жители города Оленегорска в Мурманской области заявили об атаке беспилотников, вылетевших из фуры, которая была припаркована у местной заправки.

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