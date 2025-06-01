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15:52, 1 июня 2025Россия

Момент взлета дронов из фуры в Сибири попал на видео

Mash опубликовал момент взлета дронов из фуры в Усолье в Сибири
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Момент взлета дронов из фуры в Усолье в Сибири попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видно, как летательное устройство поднимается в небо. Этому возмущается один из местных жителей.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что беспилотники атаковали воинскую часть. Он заверил, что источник, откуда были выпущены устройства, уже блокировали.

Как утверждает Telegram-канал Shot, предположительно, дроны были прошиты для удаленного управления. Фура, из которой вылетали устройства — красный Sitrak с подмосковными номерами.

О первой массированной атаке Сибири беспилотниками стало известно в воскресенье, 1 июня.

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