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16:24, 1 июня 2025Россия

Появилось видео с найденным мертвым водителем фуры с дронами

Водитель фуры с дронами найден мертвым
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено тело водителя фуры, выпускающей дроны. Кадры опубликовал Telegram-канал «Белорусский силовик».

В подписи к видео сказано, что водитель фуры, с которой вылетали атаковавшие аэродром беспилотники, найден мертвым. Судя по видео, он был задушен пластиковой стяжкой. Уточняется, что видео якобы снято в Иркутской области.

Об атаке беспилотников на военный аэродром в Мурманской области 1 июня сообщили местные жители. Официальных подтверждений о событиях от городских властей пока нет.

Также 1 июня жители Усолья-Сибирского в Иркутской области заявили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов.

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