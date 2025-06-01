Появилось видео с найденным мертвым водителем фуры с дронами

Водитель фуры с дронами найден мертвым

Появилось видео, на котором, как утверждается, запечатлено тело водителя фуры, выпускающей дроны. Кадры опубликовал Telegram-канал «Белорусский силовик».

В подписи к видео сказано, что водитель фуры, с которой вылетали атаковавшие аэродром беспилотники, найден мертвым. Судя по видео, он был задушен пластиковой стяжкой. Уточняется, что видео якобы снято в Иркутской области.

Об атаке беспилотников на военный аэродром в Мурманской области 1 июня сообщили местные жители. Официальных подтверждений о событиях от городских властей пока нет.

Также 1 июня жители Усолья-Сибирского в Иркутской области заявили о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов.