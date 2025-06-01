Перевозившая дроны фура не добралась до пункта назначения в России и взорвалась

Фура с дронами не добралась до пункта назначения в Амурской области и взорвалась

Фура, перевозившая, предположительно, дроны, не добралась до пункта назначения в Амурской области, взорвалась и сгорела. Происшествие в российском регионе попало на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как из припаркованного на обочине грузовика валит дым. Возле фуры находятся люди. Внезапно раздается взрыв, большегруз охватывает пламя.

Как утверждает Baza, 31 мая на 1429-м километре трассы Чита – Хабаровск загорелась фура. 62-летний водитель остановил машину, к нему подъехали несколько автомобилистов и предложили помощь. Когда контейнер горел, водитель фуры зашел внутрь, после раздался взрыв. Мужчину спасти не удалось.

По данным Baza, взорвавшийся контейнер схож с теми, которые были использованы для атаки в Мурманской и Иркутской области.

1 июня украинские дроны атаковали регионы России, под удар впервые попала Сибирь.