Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:58, 28 января 2026Силовые структуры

Раскрыты 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы в ходе операции «Паутина»

Следствие установило 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

По делу о террористических атаках Службы безопасности Украины (СБУ) при помощи FPV-дронов на российские аэродромы в разных регионах страны установлены семь фигурантов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, к исполнению так называемой операции «Паутина» причастны Михаил Рюмин, Сергей Канурин, Александр Зайцев, Андрей Мереурьев, Василий Пытиков, а также Артем и Екатерина Тимофеевы. Часть обвиняемых находится в международном розыске.

Их имена были озвучены в ходе судебного заседания о продлении ареста дальнобойщиков Михаила Рюмина и Сергея Канурина, из автомобилей которых непосредственно взлетали украинские дроны, атаковавшие российские военные аэродромы. Представитель прокуратуры отметил, что следователи продолжают устанавливать другие причастные к совершению преступления лица.

1 июня 2025 года несколько российских регионов были атакованы вылетающими из фур украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские «Опустошители» прибыли в Иран. В сеть попали первые фото техники

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Раскрыты секретные коды для смартфонов

    Малышева неожиданно встретила президента европейской страны и захотела его поблагодарить

    Турист упал в океан с обрыва на пляже и был найден бездыханным неделю спустя

    Канделаки подала в суд на ритуальное бюро

    Раскрыта продолжительность снегопада в Москве

    Раскрыты 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы в ходе операции «Паутина»

    Пенсионерка с демонтированным из-за чиновников унитазом пожаловалась на выселение из дома

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok