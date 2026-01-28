Раскрыты 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы в ходе операции «Паутина»

Следствие установило 7 причастных к атаке FPV-дронов на российские аэродромы

По делу о террористических атаках Службы безопасности Украины (СБУ) при помощи FPV-дронов на российские аэродромы в разных регионах страны установлены семь фигурантов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, к исполнению так называемой операции «Паутина» причастны Михаил Рюмин, Сергей Канурин, Александр Зайцев, Андрей Мереурьев, Василий Пытиков, а также Артем и Екатерина Тимофеевы. Часть обвиняемых находится в международном розыске.

Их имена были озвучены в ходе судебного заседания о продлении ареста дальнобойщиков Михаила Рюмина и Сергея Канурина, из автомобилей которых непосредственно взлетали украинские дроны, атаковавшие российские военные аэродромы. Представитель прокуратуры отметил, что следователи продолжают устанавливать другие причастные к совершению преступления лица.

1 июня 2025 года несколько российских регионов были атакованы вылетающими из фур украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.