19:11, 28 января 2026Силовые структуры

FPV-дроны для операции СБУ «Паутина» привели российских дальнобойщиков в СИЗО

Водители фур, из которых вылетали дроны СБУ, остались в СИЗО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Басманный суд Москвы решил оставить под стражей дальнобойщиков Михаила Рюмина и Сергея Канурина, обвиняемых в причастности к террористической атаке Службы безопасности Украины (СБУ) на российские аэродромы. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

Суд оставил подозреваемых в участии в операции СБУ «Паутина» в СИЗО до 1 мая. Рюмин и Канурин перевозили в фурах FPV-дроны, которые атаковали российские военные аэродромы в нескольких регионах страны.

1 июня 2025 года несколько российских регионов были атакованы вылетающими из фур украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

Директор ФСБ России Александр Бортников отмечал, что операция прошла под непосредственным кураторством британской разведки. Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском «авторстве» диверсии.

