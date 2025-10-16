Глава ФСБ заявил, что Великобритания стоит за терактами и диверсиями на территории России. Лондон курировал операцию «Паутина»

Бортников: СБУ провела операцию «Паутина» под кураторством Британии

Проведение операции «Паутина» Службой безопасности Украины (СБУ) в июне 2025 года курировала британская разведка. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

По словам главы ведомства, Лондон обеспечил пропагандистское сопровождение операции, вбрасывая фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе России и чисто украинском «авторстве» диверсии. Есть достоверные данные, что именно под патронажем британских спецслужб совершаются теракты и диверсии в России, сказал Бортников.

«Под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле (2 июня сего года) была проведена операция СБУ "Паутина". Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском "авторстве" диверсии», — заявил Бортников.

Александр Бортников Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

1 июня 2025 года несколько российских регионов были атакованы вылетающими из фур украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

В июле в офисе Зеленского анонсировали аналоги операции «Паутина»

В июле заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что Киев готов проводить в будущем аналоги операции «Паутина» на территории России.

«Да, я уверен, мы увидим подобные вещи в будущем. Обязательно», — анонсировал чиновник.

Палиса ответил на вопрос о результатах операции «Паутина» и назвал ее «чувствительным ударом». По мнению замглавы ОП, в ходе ударов по территории России 1 июня Украина продемонстрировала способность действовать асимметрично и на стратегическую глубину.

По словам Зеленского, целью атаки дронов на объекты в Сибири и других регионах была попытка заставить Россию почувствовать потери.

Кадр: Ssu.gov.ua / wikipedia.org

В Британии назвали число переданных Украине за полгода дронов

За последние полгода Великобритания передала Украине более 85 тысяч дронов. Такое число назвал глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили.

«Великобритания усиливает поддержку Украины, предоставив за последние шесть месяцев более 85 тысяч беспилотников и подписав новые промышленные партнерства для быстрой разработки тысяч новых дронов», — указано в заявлении.

Отмечается, что Лондон в 2025 году инвестировал более 600 миллионов фунтов стерлингов в ускорение поставок Киеву новых дронов. По словам министра, Британия помогает Украине, чтобы Киев и дальше смог отражать российские атаки.

В Кремле заявили о зависимости украинских спецслужб от Запада

Украинские спецслужбы не могут действовать без участия западных партнеров, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сложность этих попыток указывает на то, что сами украинцы не могли бы это делать. Это не может все делаться без участия западных спецслужб. В данном случае это были британцы. Это очевидно», — сказал представитель Кремля.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович до этого, в свою очередь, также отметил, что Запад подогревает конфликт на Украине, из-за чего Россия вынуждена демонстрировать возможности своего вооружения. «Запад подогревает и подстрекает. (...) Запад не за мир, Запад за войну», — сказал он.