02:45, 15 октября 2025

В Британии назвали число переданных Украине за полгода дронов

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

За последние полгода Великобритания передала Украине более 85 тысяч дронов. Такое число назвал глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили.

«Великобритания усиливает поддержку Украины, предоставив за последние шесть месяцев более 85 тысяч беспилотников и подписав новые промышленные партнерства для быстрой разработки тысяч новых дронов», — указано в заявлении.

Отмечается, что Лондон в 2025 году инвестировал более 600 миллионов фунтов стерлингов в ускорение поставок Киеву новых дронов. По словам министра, Британия помогает Украине, чтобы Киев и дальше смог отражать российские атаки.

Ранее российский военный назвал страны с самыми сильными дроновыми войсками. «Если брать симбиоз производства и применения на поле боя, то это Россия и Украина», — рассказал он.

