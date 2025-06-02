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14:51, 2 июня 2025Бывший СССР

Зеленский назвал цель операции «Паутина»

Зеленский: Цель операции «Паутина» — заставить Россию почувствовать потери
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Целью атаки дронов на объекты в Сибири и других регионах была попытка заставить Россию почувствовать потери. Задачу операции «Паутина» назвал президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его выступления публикует в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«У нас также есть более сильные тактические решения — наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери», — заявил Зеленский.

Он выразил уверенность, что подобные атаки подтолкнут Россию к заключению мира.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых вылетали беспилотники.

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