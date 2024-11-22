Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:03, 22 ноября 2024Бывший СССР

В Минске обвинили Запад в подогревании конфликта на Украине

Госсек СБ Белоруссии Вольфович: Запад подогревает конфликт на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Вольфович

Александр Вольфович. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Запад подогревает конфликт на Украине, из-за чего Россия вынуждена демонстрировать возможности своего вооружения. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович, его слова приводит БелТА.

«Россия вынуждена демонстрировать это оружие, демонстрировать свою способность наносить более существенный урон. Запад подогревает и подстрекает. (...) Запад не за мир, Запад за войну», — сказал он.

По словам госсека белорусского Совбеза, разрешение Вооруженным силам Украины бить по территории России ракетами, поставленными западными странами, говорит о том, что Запад не намерен мирно решать украинский конфликт. Он подчеркнул, что страны НАТО говорят о мире, но при этом делают шаги, направленные на подогревание конфликта. «Им чужды и украинцы, и русские, и наш славянский мир им чужд, к сожалению», — сказал Вольфович.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет, чтобы в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине не ущемлялись интересы Белоруссии. Он выразил мнение, что Россия, Украина и Белоруссия должны «сесть и договориться» как три славянских народа, без участия США и Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подвел итог испытаний «Орешника»

      В России оценили вероятность передачи Украине ядерного оружия

      Стало известно о намерении реформировать структуру ВСУ

      Пилоты «Формулы-1» пожаловались на запах запрещенных веществ на трассе в США

      Болезнь королевы Камиллы оказалась серьезнее ожидаемого

      Путин назвал происхождение «Орешника»

      Курс юаня к рублю взлетел

      Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

      Путин связал будущее России с задачами спецоперации

      46-летняя Любовь Толкалина в мини-шортах сделала мостик

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше