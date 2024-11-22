В Минске обвинили Запад в подогревании конфликта на Украине

Госсек СБ Белоруссии Вольфович: Запад подогревает конфликт на Украине

Запад подогревает конфликт на Украине, из-за чего Россия вынуждена демонстрировать возможности своего вооружения. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович, его слова приводит БелТА.

«Россия вынуждена демонстрировать это оружие, демонстрировать свою способность наносить более существенный урон. Запад подогревает и подстрекает. (...) Запад не за мир, Запад за войну», — сказал он.

По словам госсека белорусского Совбеза, разрешение Вооруженным силам Украины бить по территории России ракетами, поставленными западными странами, говорит о том, что Запад не намерен мирно решать украинский конфликт. Он подчеркнул, что страны НАТО говорят о мире, но при этом делают шаги, направленные на подогревание конфликта. «Им чужды и украинцы, и русские, и наш славянский мир им чужд, к сожалению», — сказал Вольфович.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет, чтобы в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине не ущемлялись интересы Белоруссии. Он выразил мнение, что Россия, Украина и Белоруссия должны «сесть и договориться» как три славянских народа, без участия США и Европы.