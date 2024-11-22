Лукашенко заявил об интересах Белоруссии при переговорах по Украине

Лукашенко: при переговорах по Украине интересы Белоруссии не должны ущемляться

Минск хочет, чтобы в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине не ущемлялись интересы Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Мы хотим, чтобы, когда договаривались по Украине, наши интересы не были ущемлены», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко выразил мнение, что Россия, Украина и Белоруссия должны «сесть и договориться» как три славянских народа, без участия США и Европы. В то же время глава государства отметил, что в настоящее время эскалация конфликта на Украине продолжается, но вмешиваться в ситуацию Минску «ни в коем случае нельзя».

Ранее Лукашенко рассказал, что Киев активно использует информационно-психологические спецоперации в ходе конфликта с Россией. Президент напомнил о событиях в Буче, назвав данную операцию вовремя и мастерски спланированными действиями спецслужб Великобритании.