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13:27, 22 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о псиопах Киева

Лукашенко: Киев активно использует ИПСО
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев активно использует информационно-психологические спецоперации (ИПСО, псиоп) в ходе конфликта с Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит газета «СБ. Беларусь сегодня».

«Вы знаете, что это такое. Посмотрите, в Украине идет война — а информационное противостояние, начиная от настоящей информации до всякого рода ИПСО, где фейки, вранье — все перемешано, тенденциозность и правда», — сказал он.

Лукашенко также напомнил о событиях, произошедших в Буче. По его словам, в них обвиняли российских военных, которые не имели к этому никакого отношения. Президент подчеркнул, что это была информационно-психологическая операция, «вовремя и мастерски» спланированная. Он добавил, что ее организовали спецслужбы Великобритании, что отследила белорусская радиоэлектронная разведка.

Ранее белорусский лидер заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны. При этом он подчеркнул, что информационная война идет уже давно и информация «правит миром».

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