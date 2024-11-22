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12:21, 22 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко высказался о близости мира к третьей мировой

Лукашенко: мир стоит на пороге третьей мировой войны
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны. Его слова приводит Первый информационный телеканал Белоруссии.

«Мы много говорим в последнее время о том, что, дай бог, чтобы не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события. Но, слава богу, как-то человечество еще тормозит и еще не окунулось в эту третью мировую войну», — сказал он.

По словам белорусского лидера, информационная война идет уже давно. Он также подчеркнул, что информация «правит миром».

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков возложили цветы к Вечному огню у Брестской крепости. Глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Брест для подготовки заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства России и Белоруссии, которое состоится в декабре.

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