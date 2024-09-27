Лукашенко назвал условие применения ядерного оружия

Лукашенко: в случае нападения на Белоруссию будет применено ядерное оружие

Если на Белоруссию совершат нападение, будет применено ядерное оружие. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

По его словам, нападение на Белоруссию будет означать начало третьем мировой войны. Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за внесение правок в ядерную доктрину, согласно которой нападение на одно из двух государств будет сигналом для применения ядерного оружия.

«Как только они нападают на нас (НАТО есть НАТО. Американцы и поляки — они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает), мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается». — сказал Лукашенко.

Ранее в России назвали изменение ядерной доктрины предупреждением Западу. Кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий заявил, что Россия находится на «той грани, когда необходимо менять документы».

