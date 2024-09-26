В России назвали изменение ядерной доктрины предупреждением Западу

Политолог Бедрицкий: изменение ядерной доктрины РФ стало предупреждением Западу

Изменение ядерной доктрины России является последним предупреждением Западу. Об этом агентству РИА Новости заявил кандидат политических наук, директор Таврического информационно-аналитического центра Александр Бедрицкий.

По его словам, внесение изменений в российскую ядерную доктрину было неизбежно, поскольку Россия находится на «той грани, когда необходимо менять документы».

«Учитывая, что смена документов приводила к политическим последствиям с 2014 года – это и Крым, и затем в целом ситуация по Украине, то это вот такое последнее предупреждение Западу», — отметил политолог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие для защиты Белоруссии в случае агрессии против нее. «В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — подчеркнул он.