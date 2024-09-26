Путин заявил о праве применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии

Путин заявил о готовности применить ядерное оружие ради защиты Белоруссии

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие для защиты Белоруссии в случае агрессии против нее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

«В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — подчеркнул он. Российский лидер отметил, что данные вопросы согласованы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Российское тактическое ядерное оружие было размещено на территории Белоруссии в 2023 году. Как пояснил белорусский лидер, решение было принято по аналогии в тем, как это делают США в Европе. Он подчеркнул, что США наращивают свои наступательные возможности, размещая своих солдат в Европе на постоянной основе. Лукашенко также назвал ядерное оружие гарантией безопасности в регионе.