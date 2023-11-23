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16:36, 23 ноября 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал ядерное оружие гарантией безопасности

Александр Лукашенко назвал ядерное оружие гарантией безопасности в регионе
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе. Так он прокомментировал размещение на территории республики российского тактического ядерного оружия, пишет БелТА.

«Мы за такими так называемыми оборонительными маневрами [стран НАТО] наблюдаем давно. С того момента, как в 1996 году вывели из Белоруссии ядерное оружие. Чем все закончилось — расширением НАТО на восток, учебной отработкой в 2016 году сценария нанесения ядерного удара по Белоруссии. Заметьте, по инициативе администрации так называемого лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы», — сказал Лукашенко на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.

Президент республики также напомнил, что в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52. «На этом фоне упреки в размещении в нашей стране, на нашей территории российского тактического ядерного оружия просто абсурдны», — отметил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что Белоруссия «никому не угрожает». «Мы, повторю в сотый раз, никому не угрожаем. Мы просто учимся так называемому дипломатическому этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом», — уточнил он.

Ранее заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии стало ответом на агрессивное поведение Запада у рубежей Союзного государства. Агрессивными действиями Запада Шевцов также объяснил увеличение «боевого потенциала авиационной составляющей совместной региональной группировки войск».

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что российское ядерное оружие является гарантом безопасности всех стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности.

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      Анастасия Яланская
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