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12:34, 28 августа 2023Бывший СССР

В ОДКБ оценили роль российского ядерного оружия

Начальник штаба ОДКБ назвал российское ядерное оружие гарантом безопасности
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российское ядерное оружие является гарантом безопасности всех стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом на брифинге сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона понимает, какие могут быть последствия применения такого оружия, поэтому никому никогда не угрожает им и не говорит: «А вот мы применим, если вы что-то там».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал применить ядерное оружие, если республика подвергнется нападению. Позднее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что РФ будет готова применить все возможные средства вооружения в случае нападения третьей стороны на Белоруссию.

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    Алевтина Запольская
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