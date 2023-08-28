В ОДКБ оценили роль российского ядерного оружия

Начальник штаба ОДКБ назвал российское ядерное оружие гарантом безопасности

Российское ядерное оружие является гарантом безопасности всех стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом на брифинге сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает ТАСС.

По его словам, российская сторона понимает, какие могут быть последствия применения такого оружия, поэтому никому никогда не угрожает им и не говорит: «А вот мы применим, если вы что-то там».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал применить ядерное оружие, если республика подвергнется нападению. Позднее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что РФ будет готова применить все возможные средства вооружения в случае нападения третьей стороны на Белоруссию.