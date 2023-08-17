Лукашенко высказался о возможности применении ядерного оружия

Лукашенко: Белоруссия применит ядерное оружие в случае нападения на страну

Белоруссия применит весь имеющийся арсенал ядерного оружия в случае нападения на страну. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, его слова приводит РИА Новости.

«Ядерное оружие, которое у нас находится... не будет применено, если против нас не будет агрессии. Если только против нас будет совершен акт агрессии, нападение на Беларусь, мы не будем медлить, ждать — мы применим весь арсенал нашего оружия для сдерживания», — заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что «Беларусь — не Россия, чтобы ждать чего-то». «От Бреста до Владивостока далеко... А у нас этот кусок земли можно захватить за месяц, и ничего не останется. Поэтому мы не будем медлить и наблюдать», — добавил Лукашенко.

Ранее депутат палаты представителей Национального собрания республики Олег Гайдукевич заявил, что ядерное оружие, предоставленное Минску Москвой, — единственная причина, по которой Польша все еще не напала на Белоруссию.