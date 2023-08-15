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17:20, 15 августа 2023Бывший СССР

В Белоруссии назвали единственный способ предотвратить войну с Польшей

Белорусский депутат Гайдукевич заявил о нежелании Минска воевать с Варшавой

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Если бы не российское тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, то Польша давно бы напала на страну. Таким мнением поделился председатель Либерально-демократической партии, депутат палаты представителей Национального собрания республики Олег Гайдукевич, сообщают «Известия».

Гайдукевич предположил, что в отсутствие подобного вооружения в Белоруссии США отдали бы Польше соответствующее указание. «Потому что Польша подчиняется американцам сегодня, американцам выгодно, чтобы в Европе полыхала война <...> Они прекрасно знают, что мы применим его не в отношении тех, кто напал, а в отношении центра принятия решений», — заявил Гайдукевич.

При этом депутат подчеркнул, что Минск не намерен поддаваться на провокации Варшавы, поскольку ему не нужна война с соседним государством.

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«Мы мирные люди. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко хочет мира, [президент России Владимир] Путин хочет мира. Чтобы не было войны, надо укреплять обороноспособность. Поэтому больше будет новейших сил и средств на границе, чтобы наши потенциальные враги знали: "сунетесь — ничего хорошего для вас не будет". Это единственный способ предотвратить войну. И я уверен, мы сможем ее предотвратить», — добавил он.

Ранее Лукашенко поручил правительству и Министерству иностранных дел Белоруссии предложить соседним западным странам план добрососедства и мира. В частности, он отдал распоряжение связаться с Польшей для налаживания диалога.

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