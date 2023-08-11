Лукашенко поручил связаться с Польшей для налаживания диалога

Лукашенко поручил премьеру связаться с Польшей для налаживания диалога

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и Министерству иностранных дел республики предложить соседним западным странам план добрососедства и мира. Об этом он высказался на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что поручил, в частности, премьер-министру Белоруссии Роману Головченко связаться с польской стороной для налаживания диалога.