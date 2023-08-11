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13:27, 11 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко поручил связаться с Польшей для налаживания диалога

Лукашенко поручил премьеру связаться с Польшей для налаживания диалога

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству и Министерству иностранных дел республики предложить соседним западным странам план добрососедства и мира. Об этом он высказался на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, передает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что поручил, в частности, премьер-министру Белоруссии Роману Головченко связаться с польской стороной для налаживания диалога.

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