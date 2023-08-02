Польша призвала к изоляции Белоруссии после инцидента в воздушном пространстве

Замглавы МВД Польши призвал к изоляции Белоруссии после инцидента с вертолетами

Польша призывала к изоляции Белоруссии после инцидента с белорусскими вертолетами на границе стран. Об этом заявил замглавы Министерства внутренних дел (МВД) Польши Мацей Васик, сообщает Bloomberg.

«Я убежден, что в сотрудничестве с Литвой и Латвией мы должны прийти к полной изоляции Беларуси в будущем. Президент [Белоруссии Александр] Лукашенко реагирует только на силу», — сказал он.

Ранее Минобороны Польши заявило, что власти Белоруссии намеренно пошли на провокацию против «восточного фланга НАТО» и самой Польши. Инцидент, произошедший 1 августа, назвали опасным.

Министерство обороны Белоруссии опровергло обвинения Варшавы в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами. При этом МИД Польши утверждает, что два вертолета ВВС Белоруссии нарушили воздушное пространство страны и потребовали от Минска объяснить действия военных.