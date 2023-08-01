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21:53, 1 августа 2023Бывший СССР

Минск опроверг обвинения в нарушении белорусскими вертолетами границы Польши

Минобороны Белоруссии опровергло обвинения в нарушении границ страны вертолетами

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии прокомментировало обвинения Варшавы в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами. Ведомство опровергло заявление польских властей, отметив, что таким образом они пытаются оправдать наращивание войск у белорусско-польской границы, сообщает РИА Новости.

«Обвинения в нарушении границы Польши вертолетами Ми-24 и Ми-8 белорусских ВВС и войск ПВО являются надуманными», — сказано в сообщении.

В Минобороны уточнили, что Варшава распространяет ложные данные с целью оправдать очередное наращивание сил и средств у границ с Белоруссией. В ведомстве добавили, что инцидент не был подтвержден данными объективного контроля со стороны Польши, в связи с чем Минск рассматривает данное заявление в стиле «одна бабка сказала».

Ранее МИД Польши сообщил, что два вертолета ВВС Белоруссии нарушили воздушное пространство страны и потребовали от Минска объяснить действия военных.

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    Марина Совина
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