В Польше заявили о нарушивших воздушное пространство белорусских вертолетах

МИД Польши: два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны

Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши, заявило министерство иностранных дел страны, пишет РИА Новости.

Как уточнили в МИД, инцидент произошел во вторник, 1 августа. «В МИД Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии», — заявили в ведомстве. Дипломаты выразили «решительный протест».

Они призвали белорусскую сторону немедленно объяснить действия военных. В Варшаве расценивают инцидент как элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. «Польша ожидает от Белоруссии воздержания от такого рода действий», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Польша отправила снайперов на границу с Белоруссией.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись к границе Белоруссии и Польши.