В Польше заявили о нарушивших воздушное пространство белорусских вертолетах
Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши, заявило министерство иностранных дел страны, пишет РИА Новости.
Как уточнили в МИД, инцидент произошел во вторник, 1 августа. «В МИД Польши незамедлительно был вызван поверенный в делах посольства Белоруссии», — заявили в ведомстве. Дипломаты выразили «решительный протест».
Они призвали белорусскую сторону немедленно объяснить действия военных. В Варшаве расценивают инцидент как элемент эскалации напряженности на польско-белорусской границе. «Польша ожидает от Белоруссии воздержания от такого рода действий», — подчеркнули в министерстве.
Ранее Польша отправила снайперов на границу с Белоруссией.Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись к границе Белоруссии и Польши.