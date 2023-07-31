Польша отправила снайперов на белорусскую границу

Генкомандование ВС Польши заявило об отправке снайперов на границу с Белоруссией

Польша отправила снайперов на границу с Белоруссией. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщило Генеральное командование ВС Польши.

«Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», — отмечается в публикации генштаба под фото, на котором запечатлены польские солдаты со снайперскими винтовками на фоне заграждений на белорусской границе.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшаве стало известно о переброске более 100 бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» к границе Белоруссии и Польши. Моравецкий предположил, что военные ЧВК могут маскироваться под белорусских пограничников, чтобы помогать проникать на территорию Польши нелегальным мигрантам.