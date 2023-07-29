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15:57, 29 июля 2023Мир

Стало известно о переброске бойцов ЧВК «Вагнер» к Польше

Моравецкий заявил о переброске более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» к границе Польши

Фото: Voen Tv / Belarusian Defence Ministry / Reuters

Более 100 бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» выдвинулись к границе Белоруссии и Польши. Об этом стало известно премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, передает RVF24.

«У нас есть информация о том, что более 100 наемников группы "Вагнера" двинулись в сторону Сувалкского коридора. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — заявил премьер-министр европейской страны.

Моравецкий предположил, что военные ЧВК могут маскироваться под белорусских пограничников, чтобы помогать проникать на территорию Польши нелегальным мигрантам. Помимо этого, Варшава обеспокоена, потому что и сами бойцы могут выдавать себя за мигрантов и проникнуть в Польшу.

Ранее Моравецкий отчитался, что более 16 тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть в Польшу из Белоруссии в течение 2023 года. В середине июня в Польше заявили, что пограничники подверглись обстрелу со стороны Белоруссии.

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