В Польше назвали число пытавшихся попасть в страну из Белоруссии нелегалов

Премьер Польши: более 16 тысяч нелегалов пытались попасть в страну из Белоруссии

Более 16 тысяч нелегальных мигрантов пытались попасть в Польшу из Белоруссии в течение 2023 года. Их число назвал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

В середине июня в Польше заявили, что пограничники подверглись обстрелу со стороны Белоруссии. Сообщалось, что пострадал автомобиль погранслужбы: запущенный с высокой скоростью снаряд пробил боковое окно машины, по чистой случайности не задев людей в салоне.

В феврале 2023 года около 40 нелегалов попытались силой прорваться через польскую границу из Белоруссии. Уже на тот момент количество нелегалов, которые пытались прорваться через белорусско-польскую границу, составило более тысячи человек.