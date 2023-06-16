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03:11, 16 июня 2023Мир

В Польше сообщили об обстреле пограничников со стороны Белоруссии

RMF24: польских пограничников обстреляли со стороны Белоруссии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские пограничники подверглись обстрелу со стороны Белоруссии. Об этом в эфире радио RMF24 сообщил полковник Аркадиуш Тывонюк.

По его словам, пострадал автомобиль погранслужбы Польши: запущенный с высокой скоростью снаряд пробил боковое окно машины, по чистой случайности не задев людей в салоне. Кто и из чего стрелял в офицеров — неизвестно, но спикер предположил, что речь идет о пневматическом оружии.

Также Тывонюк допустил, что виновниками инцидента являются мигранты, размещенные у польской границы. По его словам, из лагеря беженцев почти каждый день в сторону польских патрулей летят камни.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал укрепить границы для сдерживания потока мигрантов в Европейский союз. Он отметил, что польские власти выступают против массового наплыва мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Политик также сообщил, что проблема миграции будет обсуждаться на ближайшем саммите политического блока в конце июня.

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    Марина Совина
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