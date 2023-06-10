В Польше призвали укрепить границы для сдерживания потока мигрантов в Евросоюз

Премьер Польши Моравецкий призвал укрепить границы для сдерживания потока мигрантов в ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал укрепить границы для сдерживания потока мигрантов в Европейский союз (ЕС), его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что польские власти выступают против массового наплыва мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Политик также сообщил, что проблема миграции будет обсуждаться на ближайшем саммите политического блока в конце июня.

«Мы выступаем за укрепление границ, в том числе южной границы, за сдерживание больших миграционных масс, как мы это сделали на восточной границе», — подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что пока правящая партия Польши «Право и справедливость» находится у власти, она не допустит навязывания Варшаве миграционных квот, это ее принципиальная позиция.

Ранее издание AP News сообщило об усталости Европы от солидарности с украинскими беженцами. Специальный советник ЕС по делам Украины Лодейвик Ашер указал, что в принимающих странах Евросоюза пострадали семьи со средним и низким уровнем дохода, поскольку наблюдается кризис стоимости проживания.