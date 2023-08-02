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10:34, 2 августа 2023Мир

Минобороны Польши назвало действия белорусских вертолетов на границе провокацией

Минобороны Польши: инцидент с вертолетами Белоруссии на границе был провокацией

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Минобороны Польши считает, что власти Белоруссии намеренно пошли на провокацию против «восточного фланга НАТО» и самой Польши. Инцидент, произошедший 1 августа, назвали опасным, пишет РИА Новости.

«Мы, конечно, сообщили об этом инциденте штаб-квартире НАТО. Вчера состоялось заседание комитета по вопросам безопасности. Выданы распоряжения для вооруженных сил», — рассказал заместитель министра обороны Польши Войчех Скуркевич.

По его словам, такие ситуации не должны происходить, поскольку это может привести к столкновению.

Министерство обороны Белоруссии опровергает обвинения Варшавы в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами. При этом МИД Польши утверждает, что два вертолета ВВС Белоруссии нарушили воздушное пространство страны и потребовали от Минска объяснить действия военных.

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    Виктория Кондратьева
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