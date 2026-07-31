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11:11, 31 июля 2026Силовые структуры

Обманувший певицу Долину ушел на СВО

Фигурант дела об афере с квартирой певицы Долиной Леонтьев ушел на СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Осужденный за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной Дмитрий Леонтьев подписал контракт с Минобороны России и ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

О его отправке в зону боевых действий стало известно на суде, где рассматривается иск певицы к аферистам о взыскании 176 миллионов рублей. Из числа ответчиков Леонтьева исключили.

Ранее сообщалось, что Долина обратилась в Лефортовский районный суд Москвы с требованием возместить ущерб. Иск предъявлен к фигурантам дела о мошенничестве с недвижимостью артистки — Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе.

Комментируя иск, Долина подчеркнула, что злоумышленники должны быть наказаны, однако она не верит в возвращение всей украденной суммы. Певица добавила, что мошенники лишили ее не только квартиры, но и всех сбережений. Сама она на слушания не пришла.

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