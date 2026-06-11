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09:29, 11 июня 2026Культура

Долина высказалась о новом иске против мошенников

Певица Лариса Долина призналась, что не надеется вернуть украденные мошенниками деньги
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что мошенники лишили ее не только квартиры, но и всех сбережений. Ее слова приводит Пятый канал.

Исполнительница подчеркнула, что злоумышленники должны быть наказаны, однако она не верит в возвращение всей украденной суммы. Речь идет о 113 миллионах рублей — стоимости квартиры артистки.

«Я уже не говорю о тех сбережениях, которые у меня были — у меня же украли все! Не только квартиру, все, что я заработала за всю свою жизнь», — призналась певица.

9 июня стало известно, что Долина обратилась в Лефортовский районный суд Москвы с требованием возместить ущерб, причиненный преступлением. Иск предъявлен к фигурантам дела о мошенничестве с недвижимостью артистки — Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе. В сообщении уточняется, что приговором Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за Долиной уже признано право на удовлетворение исковых требований о возмещении имущественного вреда в указанной сумме.

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