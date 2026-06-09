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22:49, 9 июня 2026Силовые структуры

Долина обратилась в суд за возмещением ущерба на десятки миллионов рублей

Певица Лариса Долина обратилась в суд за возмещением ущерба на ₽176 млн
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Лариса Долина обратилась в Лефортовский районный суд Москвы с требованием возместить ущерб, причиненный преступлением, в размере 176 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Иск предъявлен к фигурантам дела о мошенничестве с недвижимостью артистки — Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе. В сообщении уточняется, что приговором Балашихинского городского суда от 28 ноября 2025 года за Долиной уже признано право на удовлетворение исковых требований о возмещении имущественного вреда в указанной сумме.

Ранее сообщалось, что за год ущерб от «схемы Долиной» превысил два миллиарда рублей. На данный момент минимум 200 российских семей пытаются через суд вернуть купленные у пенсионеров квартиры.

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