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12:32, 8 июня 2026Экономика

«Схема Долиной» нанесла многомиллиардный ущерб

SHOT: Ущерб от «схемы Долиной» за год превысил 2 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За год ущерб от «схемы Долиной» превысил два миллиарда рублей. На данный момент минимум 200 российских семей пытаются через суд вернуть купленные у пенсионеров квартиры, пишет Telegram-канал Shot.

От мошенников в основном пострадали молодые семьи. Обманутые покупатели организовали флешмоб, в рамках которого публикуют фото и просят разобраться со случаями, похожими на дело с квартирой певицы Ларисы Долиной. По их словам, судебные разбирательства затягиваются, а они вынуждены жить в съемном жилье или у знакомых.

С 2023 года ущерб от «схемы Долиной» превысил 1,5 триллиона рублей. Сумма может быть больше — в 2025 году количество исков по таким делам выросло, из-за чего подсчитать точные потери стало сложнее.

Ранее стало известно, что в Госдуме готовят законопроект, согласно которому в случае признания сделки недействительной возврат жилья продавцу будет происходить только после полного возмещения покупателю заплаченной суммы.

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