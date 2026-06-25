Долина не пришла в суд по своему иску на 176 миллионов рублей

Лариса Долина не явилась на заседание по своему иску к фигурантам дела о мошенничестве

Народная артистка России Лариса Долина не пришла на первое заседание по иску к фигурантам дела о мошенничестве с квартирой. Об этом пишет «Абзац».

Источник отмечает, что на заседании присутствовал адвокат исполнительницы, отказавшийся отвечать на вопросы журналистов. Защитники ответчиков также не явились в суд. В связи с неявкой сторон слушание перенесли на 31 июля.

Ранее сообщалось, что Долина обратилась в Лефортовский районный суд Москвы с требованием возместить ущерб в размере 176 миллионов рублей. Иск предъявлен к фигурантам дела о мошенничестве с недвижимостью артистки — Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе.

Комментируя иск, Долина подчеркнула, что злоумышленники должны быть наказаны, однако она не верит в возвращение всей украденной суммы. Певица добавила, что мошенники лишили ее не только квартиры, но и всех сбережений.